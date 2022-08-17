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Норвегия арестовала 30 членов королевской гвардии за употребление наркотиков

Киев • УНН

 • 190720 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Тридцать членов престижного подразделения королевской гвардии Норвегии будут уволены за употребление запрещенных наркотиков во время отпуска, заявили в среду норвежские вооруженные силы. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Норвегия арестовала 30 членов королевской гвардии за употребление наркотиков

Детали

Этим летом военные узнали о незаконном употреблении наркотиков среди призывников во время частной вечеринки. Пятеро сначала признались, что употребляли наркотики, но еще 25 потом признались, что делали то же самое.

Все 30 были членами армейского подразделения Его Величества Королевской гвардии, сообщили норвежская телекомпания NRK и газета VG.

Представитель вооруженных сил Браге Стейнсон Уийк-Хансен сообщил NRK, что призывники теперь будут уволены из армии.

Никаких подробностей о том, какие наркотики они употребляли, не сообщается.

"Все военнослужащие в вооруженных силах обязаны сообщать, если они обнаружат или узнают о незаконном обращении наркотиков среди сотрудников или призывников", - сказал Стейнсон Уийк-Хансен NRK.

Дополнение

Королевской гвардии поручено защищать королевскую семью Норвегии. Ее члены ежедневно производят смену караула у королевского дворца в Осло.

Гвардия также выступает по особым случаям, включая вручение Нобелевской премии мира.

В 2015 году Норвегия ввела обязательную военную службу для мужчин и женщин.

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