Норвегія заарештувала 30 членів королівської гвардії за вживання наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Тридцять членів престижного підрозділу королівської гвардії Норвегії буде звільнено за вживання заборонених наркотиків під час відпустки, заявили в середу норвезькі збройні сили. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Цього літа військові дізналися про незаконне вживання наркотиків серед призовників під час приватної вечірки. П'ятеро спочатку зізналися, що вживали наркотики, але ще 25 зрештою зізналися, що робили те саме.
Усі 30 були членами армійського підрозділу Його Величності Королівської гвардії, повідомили норвезька телекомпанія NRK та газета VG.
Представник збройних сил Браге Стейнсон Війк-Хансен повідомив NRK, що призовників тепер буде звільнено з армії.
Жодних подробиць про те, які наркотики вони вживали, не повідомляється.
"Всі військовослужбовці у збройних силах зобов'язані повідомляти, якщо вони виявлять або дізнаються про незаконний обіг наркотиків серед співробітників або призовників", - сказав Стейнсон Війк-Хансен NRK.
Доповнення
Королівській гвардії доручено захищати королівську родину Норвегії. Її члени щодня проводять зміну варти біля королівського палацу в Осло.
Гвардія також виступає з особливих випадків, включаючи вручення Нобелівської премії миру.
У 2015 році Норвегія запровадила обов'язкову військову службу для чоловіків та жінок.