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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76813 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100936 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106514 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126388 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100988 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103829 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Норвегия высылает дипломата РФ из-за подозрения в шпионаже

Норвегия высылает дипломата РФ из-за подозрения в шпионаже

Киев  •  УНН

 • 9392 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Норвегия решила выслать одного российского дипломата, подозреваемого в шпионаже. Об этом в среду, 19 августа, сообщило министерство иностранных дел Норвегии, передает УНН со ссылкой на DW.

Причина такого шага является — “деятельность, несовместимая с его ролью и статусом дипломата”, — заявила пресс-секретарь МИД Норвегии, цитирует информагентство AFP. Российский дипломат должен покинуть страну до конца недели. Дипломат, имя которого не приводится, работал в торговом отделе посольства РФ в Осло.

На днях норвежская спецслужба PST сообщила о задержании 50-летнего гражданина Норвегии, подозреваемого в незаконной передаче информации сотруднику российской разведки. Во время допросов задержанный признал, что российский разведчик, которому он передал данные, работал дипломатом, передает информагентство dpa.

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Задержанный норвежец работал на компанию DNV GL, специализирующаяся на сертификации в нефтегазовом секторе. Как объяснили потом в самой компании, задержанный отвечал за технологии трехмерной печати и не имел доступа к секретной информации безопасности характера. Кроме того, его деятельность не была связана с работой на вооруженные силы Норвегии или военно-промышленный комплекс страны, отметили в компании.

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