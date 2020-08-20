Норвегия высылает дипломата РФ из-за подозрения в шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Норвегия решила выслать одного российского дипломата, подозреваемого в шпионаже. Об этом в среду, 19 августа, сообщило министерство иностранных дел Норвегии, передает УНН со ссылкой на DW.
Причина такого шага является — “деятельность, несовместимая с его ролью и статусом дипломата”, — заявила пресс-секретарь МИД Норвегии, цитирует информагентство AFP. Российский дипломат должен покинуть страну до конца недели. Дипломат, имя которого не приводится, работал в торговом отделе посольства РФ в Осло.
На днях норвежская спецслужба PST сообщила о задержании 50-летнего гражданина Норвегии, подозреваемого в незаконной передаче информации сотруднику российской разведки. Во время допросов задержанный признал, что российский разведчик, которому он передал данные, работал дипломатом, передает информагентство dpa.
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Задержанный норвежец работал на компанию DNV GL, специализирующаяся на сертификации в нефтегазовом секторе. Как объяснили потом в самой компании, задержанный отвечал за технологии трехмерной печати и не имел доступа к секретной информации безопасности характера. Кроме того, его деятельность не была связана с работой на вооруженные силы Норвегии или военно-промышленный комплекс страны, отметили в компании.