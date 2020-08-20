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Норвегія висилає дипломата РФ через підозру в шпигунстві

Норвегія висилає дипломата РФ через підозру в шпигунстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Норвегія вирішила вислати одного російського дипломата, підозрюваного в шпигунстві. Про це в середу, 19 серпня, повідомило міністерство закордонних справ Норвегії, передає УНН із посиланням на DW. 

Причина такого кроку — “діяльність, несумісна з його роллю і статусом дипломата”, — заявила речниця МЗС Норвегії, цитує інформагенція AFP. Російський дипломат має покинути країну до кінця тижня. Дипломат, ім’я якого не наводиться, працював у торговельному відділі посольства РФ в Осло.

Днями норвезька спецслужба PST повідомила про затримання 50-річного громадянина Норвегії, підозрюваного в незаконній передачі інформації співробітнику російської розвідки. Під час допитів затриманий визнав, що російський розвідник, якому він передав дані, працював дипломатом, передає інформагенція dpa.

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Затриманий норвежець працював на компанію DNV GL, що спеціалізується на сертифікації в нафтогазовому секторі. Як пояснили згодом у самій компанії, затриманий відповідав за технології тривимірного друку й не мав доступу до таємної інформації безпекового характеру. Крім того, його діяльність не була пов’язана з роботою на збройні сили Норвегії чи військово-промисловий комплекс країни, наголосили в компанії.

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