Норвегия открыла крупнейшую в мире плавучую ветровую электростанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Норвежская энергетическая компания Equinor и ее партнеры открыли крупнейшую в мире плавающую морскую ветряную электростанцию. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Hywind Tampen – первая полномасштабная плавучая морская ветроэлектростанция в Норвегии, призванная обеспечивать электроэнергией нефтегазовые местонахождения Gullfaks и Snorre.
Также Hywind Tampen состоит из 11 ветряных турбин, прикрепленных к плавучей основе, которая прикреплена к морскому дну, а не к океанскому дну. Эксперты отрасли утверждают, что новая технология подходит для использования в более глубоких водах на шельфе, которые Equinor надеется разработать.
На открытии присутствовал премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что эта инициатива поможет Норвегии сократить выбросы CO2 и резкая остановка добычи нефти и газа не является решением энергетического перехода.
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«Мир по-прежнему будет нуждаться в газе и нефти на этом переходном этапе... Поэтому мы должны минимизировать воздействие», - сказал Стер агентству Reuters.
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