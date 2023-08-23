Норвегия открыла крупнейшую в мире плавучую ветровую электростанцию

Детали

Hywind Tampen – первая полномасштабная плавучая морская ветроэлектростанция в Норвегии, призванная обеспечивать электроэнергией нефтегазовые местонахождения Gullfaks и Snorre.

Также Hywind Tampen состоит из 11 ветряных турбин, прикрепленных к плавучей основе, которая прикреплена к морскому дну, а не к океанскому дну. Эксперты отрасли утверждают, что новая технология подходит для использования в более глубоких водах на шельфе, которые Equinor надеется разработать.

На открытии присутствовал премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что эта инициатива поможет Норвегии сократить выбросы CO2 и резкая остановка добычи нефти и газа не является решением энергетического перехода.

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«Мир по-прежнему будет нуждаться в газе и нефти на этом переходном этапе... Поэтому мы должны минимизировать воздействие», - сказал Стер агентству Reuters.

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