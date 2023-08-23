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Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію

Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Норвезька енергетична компанія Equinor та її партнери відкрили найбільшу у світі плаваючу морську вітряну електростанцію. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Hywind Tampen – перша повномасштабна плавуча морська вітроелектростанція у Норвегії, призвана забезпечувати електроенергією нафтогазові місцезнаходження Gullfaks і Snorre.

Також Hywind Tampen складається з 11 вітряних турбін, прикріплених до плавучої основи, яка прикріплена до морського дна, а не до океанського дна. Експерти галузі стверджують, що нова технологія підходить для використання у глибших водах на шельфі, які Equinor сподівається розробити.

На відкритті був присутній прем'єр-міністр Йонас Гар Стере заявив, що ця ініціатива допоможе Норвегії скоротити викиди CO2 і різка зупинка видобутку нафти й газу не є рішенням енергетичного переходу.

Цитата

«Світ, як і раніше, потребуватиме газу та нафти на цьому перехідному етапі... Тому ми повинні мінімізувати вплив», - сказав Стер агентству Reuters.

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