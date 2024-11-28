Норвегия в 2025 году увеличит поддержку Украины до 3,2 млрд долларов
Киев • УНН
Правительство Норвегии приняло решение о предоставлении Украине 3,2 млрд долларов помощи в 2025 году. Также Нидерланды передадут дополнительные пусковые установки Patriot для защиты от российских ударов.
Правительство Норвегии приняло решение об увеличении поддержки для Украины в 2025 году до 3,2 млрд долларов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
"Есть голландское решение о дополнительных пусковых установках для Patriot, и это вовремя. Спасибо. Есть очень весомое решение Норвегии по увеличению поддержки для Украины на следующий год. Правительство Норвегии и парламент пришли к согласию относительно минимального уровня финансирования для помощи Украине – это 3,2 млрд долларов. Именно такими днями, когда есть массированные российские удары, важно чувствовать, что партнеры – с нами бок о бок",-сказал Зеленский.
Напомним
В шведском Хапсунде состоялся саммит глав правительств стран Балтии, Скандинавии и Польши. Участники встречи заявили о необходимости консолидации усилий для поддержки Украины и усиления давления на россию.
Сегодня министр обороны Нидерландов сообщил о передаче Украине трех пусковых установок Patriot. Это поможет защитить критически важную инфраструктуру и спасти жизни людей во время зимних авиаударов.