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Норвегия разработает собственный сертификат вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13104 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Норвегия разрабатывает собственный COVID-сертификат, который позволит ослабить введенные в стране из-за пандемии ограничения. Об этом сообщило в среду правительство страны, передает УНН.

Детали

“Правительство сегодня направило законопроект об использовании COVID-сертификата на слушания (в парламент). В сертификате будут прописаны имя и дата рождения человека, информация о том, получил ли он вакцину, есть ли у него новый отрицательный тест на коронавирус или иммунитет после перенесенного заражения”, — говорится в распространенном сообщении.

“Мы сможем использовать такой документ, чтобы еще больше и раньше по времени открыть наше общество. Мы надеемся на сотрудничество с парламентом, чтобы быстро решить этот вопрос”, — подчеркнула премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

В кабмине указали, что у них пока нет полного списка того, для чего будет использоваться сертификат. Однако уже известно, что его планируется применять во время крупных мероприятий, круизов и путешествий.

Первая версия этого документа уже готова, в ней содержится информация о тесте и вакцинации. Норвежцы могут увидеть его в интернете на специальном сайте. Однако, по словам главы Минздрава Бента Хёйе, эту версию усовершенствуют, поскольку в настоящий момент ее легко подделать.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Норвегии 113 468 случаев заболевания, жертвами стали 757.

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