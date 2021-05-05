Норвегія розробить власний сертифікат вакцинації від COVID-19

Деталі

“Уряд сьогодні направив законопроект про використання COVID-сертифіката на слухання (в парламент). У сертифікаті будуть прописані ім’я і дата народження людини, інформація про те, чи отримала вона вакцину, чи є у неї новий негативний тест на коронавірус або імунітет після перенесеного зараження”, — йдеться в поширеному повідомленні.

“Ми зможемо використовувати такий документ, щоб ще більше і раніше за часом відкрити наше суспільство. Ми сподіваємося на співпрацю з парламентом, щоб швидко вирішити це питання”, — підкреслила прем’єр-міністерка Норвегії Ерна Сульберг.

У кабміні вказали, що у них поки немає повного списку того, для чого буде використовуватися сертифікат. Однак уже відомо, що його планується застосовувати під час великих заходів, круїзів і подорожей.

Перша версія цього документа вже готова, в ній міститься інформація про тест і вакцинації. Норвежці можуть побачити його в інтернеті на спеціальному сайті. Однак, за словами глави МОЗ Бента Хьойе, цю версію вдосконалять, оскільки зараз її легко підробити.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Норвегії 113 468 випадків захворювання, жертвами стали 757.