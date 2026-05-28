Норвегия присоединится к французскому «ядерному зонтику»
Киев • УНН
Норвегия подпишет оборонное соглашение с Францией о ядерном сдерживании. В мирное время ядерное оружие на территории страны размещать не планируют.
Норвегия станет бенефициаром французского ядерного сдерживания на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В среду норвежский премьер отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, где стороны должны подписать новое оборонное соглашение. Документ предусматривает присоединение Норвегии к проекту ядерной безопасности под руководством Франции.
Мы делаем это с учетом ситуации с безопасностью в Европе
В то же время он подчеркнул, что в мирное время на территории Норвегии не будет размещаться ядерное оружие. Как отмечает Reuters, решение Осло является показательным, поскольку страна традиционно считала основой своей безопасности тесное сотрудничество со Соединенными Штатами.
