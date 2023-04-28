Норвегия национализирует все свои газопроводы после окончания срока концессии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министерство нефти и энергетики заявило в пятницу, что Норвегия планирует национализировать большую часть своей сети газопроводов, когда в 2028 году истечет срок действия многих существующих концессий (договор о передаче природных богатств, предприятий, других хозяйственных объектов - ред.), чтобы усилить контроль над ключевой инфраструктурой. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу после сокращения потоков российского газа, который она поставляет по сети трубопроводов протяженностью около 9 000 км.
Детали
В пятницу министерство заявило, что направляет письмо лицензиатам, которое "сигнализирует о том, что государство стремится использовать право на репатриацию после окончания срока действия лицензии".
"Государство хочет полной государственной собственности на центральные части норвежской газотранспортной системы", - говорится в сообщении без объяснения причин.
Норвегия является главным владельцем крупнейшего банка страны, DNB, оператора связи Telenor и нефтяной компании Equinor, среди прочих.
Сеть газопроводов принадлежит компании Gassled, созданной в 2003 году нефтяными компаниями, которые занимались добычей газа на шельфе Норвегии. Строительство стоило миллиарды долларов.
Норвежскому государству уже принадлежит 46,7% Gassled через государственную компанию Petoro, еще 5% принадлежат Equinor.
В некоторых случаях правительству, возможно, придется выплатить компенсацию другим акционерам, сообщило министерство, не вдаваясь в подробности.
Gassled владеет перерабатывающими заводами в Каарстое и Коллснесе, а также подавляющим большинством трубопроводов, по которым норвежский газ доставляется в Европейский Союз и Великобританию.
В число владельцев Gassled входят швейцарская компания Partners Group по управлению активами, Allianz Capital Partners, полностью принадлежащая страховой компании Allianz, и частная инвестиционная компания HitecVision.
В Минэнерго заявили, что техническим оператором инфраструктуры является компания Gassco, которая останется таковой и при новом режиме.