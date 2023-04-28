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Норвегія націоналізує всі свої газопроводи після закінчення терміну концесії

Норвегія націоналізує всі свої газопроводи після закінчення терміну концесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністерство нафти та енергетики заявило у п'ятницю, що Норвегія планує націоналізувати більшу частину своєї мережі газопроводів, коли у 2028 році закінчиться термін дії багатьох існуючих концесій (договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів - ред.), щоб посилити контроль над ключовою інфраструктурою. Про це пише Reuters, передає УНН.

Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи після скорочення потоків російського газу, який вона постачає мережею трубопроводів протяжністю близько 9 000 км.

Деталі

У п'ятницю міністерство заявило, що надсилає лист ліцензіатам, який "сигналізує про те, що держава прагне використовувати право на репатріацію після закінчення терміну дії ліцензії".

"Держава хоче повної державної власності на центральні частини норвезької газотранспортної системи", - йдеться у повідомленні без пояснення причин.

Норвегія є головним власником найбільшого банку країни, DNB, оператора зв'язку Telenor та нафтової компанії Equinor, серед інших.

Мережа газопроводів належить компанії Gassled, створеній 2003 року нафтовими компаніями, які займалися видобутком газу на шельфі Норвегії. Будівництво коштувало мільярди доларів.

Норвезькій державі вже належить 46,7% Gassled через державну компанію Petoro, ще 5% належать Equinor.

У деяких випадках уряду, можливо, доведеться виплатити компенсацію іншим акціонерам, повідомило міністерство, не вдаючись до подробиць.

Gassled володіє переробними заводами в Каарстої та Коллснесі, а також переважною більшістю трубопроводів, якими норвезький газ доставляється до Європейського Союзу та Великої Британії.

До числа власників Gassled входять швейцарська компанія Partners Group з управління активами, Allianz Capital Partners, що повністю належить страховій компанії Allianz, та приватна інвестиційна компанія HitecVision.

У Міненерго заявили, що технічним оператором інфраструктури є компанія Gassco, яка залишиться такою і за нового режиму.

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