Норвегия и Германия удерживают лидерство в медальном зачете ОИ-2018

Со значительным отрывом от конкурентов за первый ступень ведут борьбу Норвегия и Германия в которых по 13 золотых наград.

Однако у скандинавов больше медалей другого сорта — 12 “серебряных”, 10 “бронзовых” против 7 “серебряных” и 5 “бронзовых” у немцев.

На третьей строчке оказались канадцы (9, 7, 8), далее находится США (8, 7, 6) и Нидерланды (7, 6, 4).

Отметим, что Украина осталась с 1 “золотом” и вместе с Венгрией разделяет 19 и 20 места опережая на одну строчку ОАР.

Добавим, что медали 23-х зимних Игр в Южной Корее уже завоевали 29 стран.