Норвегія і Німеччина втримують лідерство в медальному заліку ОІ-2018

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані завершився розіграш десяти комплектів нагород в 13-тий змагальний день зимової Олімпіади, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.

Зі значним відривом від конкурентів за перший щабель ведуть боротьбу Норвегія та Німеччина у яких по 13 золотих нагород.

Однак у скандинавів більше медалей іншого ґатунку — 12 “срібних”, 10 “бронзових” проти 7 “срібних” і 5 “бронзових” у німців.

На третьому рядку опинилися канадці (9, 7, 8), далій знаходиться США (8, 7, 6) і Нідерланди (7, 6, 4).

Відзначимо, що Україна залишилась з 1 “золотом” і разом з Угорщиною поділяє 19 і 20 місця випереджаючи на один рядок ОАР.

Додамо, що медалі 23-х зимових Ігор у Південній Кореї вже вибороли 29 країн.

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