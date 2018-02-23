Норвегія і Німеччина втримують лідерство в медальному заліку ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані завершився розіграш десяти комплектів нагород в 13-тий змагальний день зимової Олімпіади, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.
Зі значним відривом від конкурентів за перший щабель ведуть боротьбу Норвегія та Німеччина у яких по 13 золотих нагород.
Однак у скандинавів більше медалей іншого ґатунку — 12 “срібних”, 10 “бронзових” проти 7 “срібних” і 5 “бронзових” у німців.
На третьому рядку опинилися канадці (9, 7, 8), далій знаходиться США (8, 7, 6) і Нідерланди (7, 6, 4).
Відзначимо, що Україна залишилась з 1 “золотом” і разом з Угорщиною поділяє 19 і 20 місця випереджаючи на один рядок ОАР.
Додамо, що медалі 23-х зимових Ігор у Південній Кореї вже вибороли 29 країн.