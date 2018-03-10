Nomad Capitalist: украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинский паспорт занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает “ценность” гражданства в 199 странах и территориях мира. Об этом говорится в исследовании компании, информирует УНН.
Украина разделила 91 место с Албанией и улучшила, по сравнению с 2017 годом, свои позиции на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция. Россия оказалась на 87 месте, Беларусь — на 127, Молдова — на 90, Грузия — 96. Паспорт США — на 35 месте. Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.
В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе следующих пяти параметров: система налогообложения (30% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя — по 10%).
Следует отметить, что Украина отмечают среди пяти государств, значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.
Согласно рейтингу, без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.
Напомним, согласно исследованию Transparency International, Украина впервые с 2010 года опередила Россию по “Индексу восприятия коррупции” (CPI).