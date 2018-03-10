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Nomad Capitalist: український паспорт поліпшив позиції у рейтингу найбажаніших у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Український паспорт посідає 91 місце в рейтингу компанії Nomad Capitalist, яка оцінює “цінність” громадянства в 199 країнах і територіях світу. Про це йдеться в дослідженні компанії, інформує УНН.

Україна розділила 91 місце з Албанією і покращила, порівняно з 2017 роком, свої позиції на 21 пункт. До першої п’ятірки рейтингу увійшли Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Португалія та Швеція. Росія опинилася на 87 місці, Білорусь — на 127, Молдова — на 90, Грузія — 96. Паспорт США — на 35 місці. Замикають список Лівія, Ємен, Еритрея, Ірак і Афганістан.

У рейтингу Nomad Passport Index громадянство оцінюється на основі таких п’яти параметрів: система оподаткування (30% від загальної оцінки), безвізові поїздки (50%), загальне сприйняття держави і громадян світом, можливість мати подвійне громадянство і рівень свободи (останні три показники — по 10%).

Слід зазначити, що Україну відзначають серед п’яти держав, що значно поліпшили свої позиції порівняно з минулим роком.

Згідно з рейтингом, без віз або зі спрощеним порядком їх видачі власники українського паспорта можуть потрапити до 114 країн.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Transparency International, Україна вперше з 2010 року випередила Росію за “Індексом сприйняття корупції” (CPI).

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