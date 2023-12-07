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Ночью мобильные огневые группы пограничников уничтожили 5 "шахедов"

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 10:28  •  24730 просмотра

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Мобильные огневые группы украинских пограничников уничтожили пять "шахидов" во время ночной атаки 7 декабря, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Во время атаки рф ударными беспилотниками в ночь на 7 декабря мобильные огневые группы пограничников ликвидировали 5 БпЛА противника. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН

Этой ночью мобильные огневые группы пограничников уничтожили 5 БпЛА противника. Три - на счету военнослужащих Одесского и Измаильского отрядов.  Еще два приземлили бойцы Морской охраны ГПСУ

- написал Клименко в Telegram.

Глава МВД поблагодарил бойцов огневых групп за меткость.

Как заметил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, в этом году ВСУ укрепились подразделениями мобильных огневых групп, оснащенными соответствующим вооружением и приборами, что помогает эффективнее уничтожать врага и экономить дефицитные ракеты и авиацию.

Напомним

Во время ночной атаки дронами, которую российские войска проводили несколькими волнами, на юге Украины уничтожено 14 ударных беспилотников типа Shahed: 11 - в Одесской области и 3 - в Николаевской области.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Вночі мобільні вогневі групи прикордонників знищили 5 "шахедів"
At night, mobile firing groups of border guards destroyed 5 "shaheds"
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Ночью мобильные огневые группы пограничников уничтожили 5 "шахедов"

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