Ночью мобильные огневые группы пограничников уничтожили 5 "шахедов"

Во время атаки рф ударными беспилотниками в ночь на 7 декабря мобильные огневые группы пограничников ликвидировали 5 БпЛА противника. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Этой ночью мобильные огневые группы пограничников уничтожили 5 БпЛА противника. Три - на счету военнослужащих Одесского и Измаильского отрядов. Еще два приземлили бойцы Морской охраны ГПСУ - написал Клименко в Telegram.

Глава МВД поблагодарил бойцов огневых групп за меткость.

Как заметил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, в этом году ВСУ укрепились подразделениями мобильных огневых групп, оснащенными соответствующим вооружением и приборами, что помогает эффективнее уничтожать врага и экономить дефицитные ракеты и авиацию.

Напомним

Во время ночной атаки дронами, которую российские войска проводили несколькими волнами, на юге Украины уничтожено 14 ударных беспилотников типа Shahed: 11 - в Одесской области и 3 - в Николаевской области.