Ночью дроны атаковали 4 российские области, на Белгородщине - аварийные отключения света
Киев • УНН
Ночью дроны атаковали Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Ростовскую области РФ. В Воронеже повреждены здания, на Белгородщине обесточены 10 населенных пунктов, в Курской области сбивали ракеты.
Российское миноброны заявило, что ночью в Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областях было сбито 11 дронов, передает УНН.
Детали
В Воронеже БпЛА повредил фасад жилой многоэтажки, обломки еще одного - упали на проспекте, выбиты стекла у многоквартирного дома, повреждения получили автомобили, сообщил местный губернатор.
В Шебекинском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточены 10 населенных пунктов. Хотя власти региона не сообщают о причинах отключений, там указывают что устранение последствий начнется "после согласования с министерством обороны РФ".
Между тем глава Курской области РФ заявил, что кроме дронов ночью в регионе сбивали ракеты. Он также сообщил, что "в связи с ситуацией в приграничных районах" медицинские учреждения пополняют запас донорской крови.
"Прорив кордону рф": губернатор курської області заявив про напружену ситуацію на прикордонні, екстрені служби перевели на посилений режим6 августа 2024, 19:08 • 54226 просмотров