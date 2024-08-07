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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью дроны атаковали 4 российские области, на Белгородщине - аварийные отключения света

Ночью дроны атаковали 4 российские области, на Белгородщине - аварийные отключения света

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 04:51  •  26005 просмотра

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Ночью дроны атаковали Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Ростовскую области РФ. В Воронеже повреждены здания, на Белгородщине обесточены 10 населенных пунктов, в Курской области сбивали ракеты.

Российское миноброны заявило, что ночью в Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областях было сбито 11 дронов, передает УНН.

Детали

В Воронеже БпЛА повредил фасад жилой многоэтажки, обломки еще одного - упали на проспекте, выбиты стекла у многоквартирного дома, повреждения получили автомобили, сообщил местный губернатор.

В Шебекинском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточены 10 населенных пунктов. Хотя власти региона не сообщают о причинах отключений, там указывают что устранение последствий начнется "после согласования с министерством обороны РФ".

Между тем глава Курской области РФ заявил, что кроме дронов  ночью в регионе сбивали ракеты. Он также сообщил, что "в связи с ситуацией в приграничных районах" медицинские учреждения пополняют запас донорской крови.

"Прорив кордону рф": губернатор курської області заявив про напружену ситуацію на прикордонні, екстрені служби перевели на посилений режим6 августа 2024, 19:08 • 54226 просмотров

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