Ночной удар дрона в Тернополе повредил энергетический объект в Тернополе

Этой ночью в Тернополе зафиксирован удар БпЛА, который повредил объект критической инфраструктуры. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщает городской голо Сергей Надал, передает УНН.

Детали

На месте работают спасатели и энергетики, которые устраняют последствия инцидента.

Жителей призывают сделать запасы воды, подзарядить мобильные устройства и следить за обновлениями по ситуации.

Оперативные службы отмечают, что дальнейшая информация будет обнародована после завершения аварийно-восстановительных работ.

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