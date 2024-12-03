Ночной удар дрона в Тернополе повредил энергетический объект в Тернополе

ukenru
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 100644 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 104829 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 106148 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
 • 105297 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
 • 118013 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
 • 102327 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 133576 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 152730 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 166112 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 167963 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф опубликовали список 630 якобы украинских военнопленных

В рф опубликовали список 630 якобы украинских военнопленных

 • 16914 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ на службу: с ходатайствами обратилось почти 4 тыс. военных

Добровольное возвращение после СЗЧ на службу: с ходатайствами обратилось почти 4 тыс. военных

 • 17141 просмотра
В Тбилиси силовики разгоняют протестующих водометами и газом

В Тбилиси силовики разгоняют протестующих водометами и газом

 • 13678 просмотра
Партизаны нашли фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" в Новороссийске: что известно о корабле

Партизаны нашли фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" в Новороссийске: что известно о корабле

 • 14484 просмотра
Зеленский подписал санкции против разработчиков и производителей российских дронов

Зеленский подписал санкции против разработчиков и производителей российских дронов

 • 14884 просмотра
публикации
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 100642 просмотра
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

 • 118012 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 167428 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 163848 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 173184 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

 • 100568 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

 • 100752 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 107865 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 106010 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 108081 просмотра
Актуальное
Ночной удар дрона в Тернополе повредил энергетический объект в Тернополе

Ночной удар дрона в Тернополе повредил энергетический объект в Тернополе

Киев  •  УНН

 • 694 просмотра

Read in English

В Тернополе в результате атаки БпЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электроснабжения, на месте работают спасатели и энергетики.

Этой ночью в Тернополе зафиксирован удар БпЛА, который повредил объект критической инфраструктуры. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщает городской голо Сергей Надал, передает УНН.

Детали

На месте работают спасатели и энергетики, которые устраняют последствия инцидента.

Жителей призывают сделать запасы воды, подзарядить мобильные устройства и следить за обновлениями по ситуации.

Оперативные службы отмечают, что дальнейшая информация будет обнародована после завершения аварийно-восстановительных работ.

Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в семи областях Украины2 дек. 2024, 23:51 • 6293 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
ternopolТернополь