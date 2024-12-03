Ночной удар дрона в Тернополе повредил энергетический объект в Тернополе
Киев • УНН
В Тернополе в результате атаки БпЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электроснабжения, на месте работают спасатели и энергетики.
Этой ночью в Тернополе зафиксирован удар БпЛА, который повредил объект критической инфраструктуры. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщает городской голо Сергей Надал, передает УНН.
Детали
На месте работают спасатели и энергетики, которые устраняют последствия инцидента.
Жителей призывают сделать запасы воды, подзарядить мобильные устройства и следить за обновлениями по ситуации.
Оперативные службы отмечают, что дальнейшая информация будет обнародована после завершения аварийно-восстановительных работ.
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