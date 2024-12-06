Ночная атака рф на Киев: в одном из районов столицы на дороге обнаружили обломки БПЛА
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева на проезжей части обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА. По информации Виталия Кличко, возгораний и пострадавших нет.
На проезжей части в Голосеевском районе столицы обнаружили обломки сбитого вражеского дрона. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.
В Голосеевском районе столицы, на проезжей части, обнаружили обломки сбитого вражеского БПЛА
Кличко также добавил, что возгорания, повреждений зданий и пострадавших пока нет.
Напомним
В Киеве работали силы противовоздушной обороны через атаку вражеских беспилотников. Мэр Виталий Кличко призвал граждан находиться в укрытиях.