Ночная атака рф на Киев: в одном из районов столицы на дороге обнаружили обломки БПЛА

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В Голосеевском районе Киева на проезжей части обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА. По информации Виталия Кличко, возгораний и пострадавших нет.

На проезжей части в Голосеевском районе столицы обнаружили обломки сбитого вражеского дрона. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

В Голосеевском районе столицы, на проезжей части, обнаружили обломки сбитого вражеского БПЛА

- говорится в сообщении.

Кличко также добавил, что возгорания, повреждений  зданий и пострадавших пока нет.

Напомним

В Киеве работали силы противовоздушной обороны через атаку вражеских беспилотников. Мэр Виталий Кличко призвал граждан находиться в укрытиях.

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