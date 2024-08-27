Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

В Запорожье во время ночной атаки россияне убили одного гражданского и ранили еще двух. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В результате ночной атаки дронами-камикадзе на Запорожье и Запорожский район погиб мужчина, еще два человека, мужчина и женщина, получили ранения.

По предварительной информации, оккупанты нанесли 7 ударов беспилотниками.

Поэтому были повреждены частные дома и возникло возгорание сухой травы на открытой территории.

У Запоріжжі стався вибух