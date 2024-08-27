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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 03:08  •  23582 просмотра

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В результате ночного нападения вражеских дронов-камикадзе в Запорожье погиб один гражданский, двое ранены. Оккупанты нанесли 7 ударов, повредив частные дома и вызвав пожар.

В Запорожье во время ночной атаки россияне убили одного гражданского и ранили еще двух. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В результате ночной атаки дронами-камикадзе на Запорожье и Запорожский район погиб мужчина, еще два человека, мужчина и женщина, получили ранения.

По предварительной информации, оккупанты нанесли 7 ударов беспилотниками.

Поэтому были повреждены частные дома и возникло возгорание сухой травы на открытой территории.

У Запоріжжі стався вибух 26 августа 2024, 23:16 • 19721 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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