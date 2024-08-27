Нічна атака на Запоріжжі: одна людина загинула, двоє поранені
Київ • УНН
Внаслідок нічного нападу ворожих дронів-камікадзе на Запоріжжі загинув один цивільний, двоє поранені. Окупанти завдали 7 ударів, пошкодивши приватні будинки та спричинивши пожежу.
На Запоріжжі під час нічної атаки росіяни вбили одного цивільного та поранили ще двох. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Унаслідок нічної атаки дронами-камікадзе на Запоріжжя та Запорізький район загинув чоловік, ще двоє людей, чоловік і жінка, отримали поранення.
За попередньою інформацією, окупанти завдали 7 ударів безпілотниками.
Відтак було пошкоджено приватні будинки та виникло займання сухої трави на відкритій території.