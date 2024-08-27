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Нічна атака на Запоріжжі: одна людина загинула, двоє поранені

Київ • УНН

 • 53124 перегляди

Внаслідок нічного нападу ворожих дронів-камікадзе на Запоріжжі загинув один цивільний, двоє поранені. Окупанти завдали 7 ударів, пошкодивши приватні будинки та спричинивши пожежу.

На Запоріжжі під час нічної атаки росіяни вбили одного цивільного та поранили ще двох. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Унаслідок нічної атаки дронами-камікадзе на Запоріжжя та Запорізький район загинув чоловік, ще двоє людей, чоловік і жінка, отримали поранення.

За попередньою інформацією, окупанти завдали 7 ударів безпілотниками.

Відтак було пошкоджено приватні будинки та виникло займання сухої трави на відкритій території.

У Запоріжжі стався вибух 27.08.24, 02:16 • 27084 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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