Ночная атака на Одесскую область: Кипер уточнил количество пострадавших

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 12 дронов. Однако, один человек погиб, еще двое - получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате атаки погиб 35-летний мужчина. Два человека ранены: 37-летняя женщина и 17-летний юноша. Пострадавшие получили многочисленные раны, в состоянии средней тяжести находятся в одном из медицинских учреждений, где получают всю необходимую помощь - информирует глава ОВА.

Также Кипер сообщил о повреждениях, которые понесла Одесская область в результате атаки врага. В частности, обломки сбитых беспилотников упали на одну из незаселенных новостроек города Одесса. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

"Правоохранители фиксируют последствия преступлений россиян", - добавил он.

За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"