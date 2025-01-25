Ночная атака на Киевщине: повреждены многоэтажка и производственное предприятие
Киев • УНН
В Киевской области в результате ночной атаки поврежден девятиэтажный дом с частичным обрушением конструкций. На территории производственного предприятия из-за обломков произошел пожар площадью 600 кв.м.
В Киевской области во время ночной атаки пострадали жилой дом и производственный объект. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В одном из населенных пунктов региона поврежден девятиэтажный дом: разрушены балконы на нескольких этажах, выбиты окна, а в одном из подъездов произошло обрушение перекрытия лестничной клетки.
На месте работают спасательные службы, которые обследуют здание и занимаются демонтажем опасных конструкций. Дом заселен частично, информации о пострадавших пока нет.
Кроме того, в другом районе из-за падения обломков сбитой воздушной цели произошло возгорание на территории производственного предприятия. Пожар, охвативший площадь около 600 квадратных метров, удалось ликвидировать.
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