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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака на Киевщине: повреждены многоэтажка и производственное предприятие

Ночная атака на Киевщине: повреждены многоэтажка и производственное предприятие

Киев  •  УНН

 • 2406 просмотра

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В Киевской области в результате ночной атаки поврежден девятиэтажный дом с частичным обрушением конструкций. На территории производственного предприятия из-за обломков произошел пожар площадью 600 кв.м.

В Киевской области во время ночной атаки пострадали жилой дом и производственный объект.  Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В одном из населенных пунктов региона поврежден девятиэтажный дом: разрушены балконы на нескольких этажах, выбиты окна, а в одном из подъездов произошло обрушение перекрытия лестничной клетки.

На месте работают спасательные службы, которые обследуют здание и занимаются демонтажем опасных конструкций. Дом заселен частично, информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, в другом районе из-за падения обломков сбитой воздушной цели произошло возгорание на территории производственного предприятия. Пожар, охвативший площадь около 600 квадратных метров, удалось ликвидировать.

В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги25.01.25, 02:24 • 8280 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиевская область
kievКиев

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