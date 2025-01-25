Нічна атака на Київщині: пошкоджено багатоповерхівку та виробниче підприємство
Київ • УНН
У Київській області внаслідок нічної атаки пошкоджено дев'ятиповерховий будинок із частковим обваленням конструкцій. На території виробничого підприємства через уламки сталася пожежа площею 600 кв.м.
У Київській області під час нічної атаки постраждали житловий будинок та виробничий об'єкт. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
В одному з населених пунктів регіону пошкоджено дев'ятиповерховий будинок: зруйновані балкони на кількох поверхах, вибиті вікна, а в одному з під’їздів сталося обвалення перекриття сходової клітини.
На місці працюють рятувальні служби, які обстежують будівлю та займаються демонтажем небезпечних конструкцій. Будинок заселений частково, інформації про постраждалих наразі немає.
Крім того, в іншому районі через падіння уламків збитої повітряної цілі сталося займання на території виробничого підприємства. Пожежу, що охопила площу близько 600 квадратних метрів, вдалося ліквідувати.
У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги25.01.25, 02:24 • 78858 переглядiв