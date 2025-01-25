Нічна атака на Київщині: пошкоджено багатоповерхівку та виробниче підприємство

У Київській області під час нічної атаки постраждали житловий будинок та виробничий об'єкт. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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В одному з населених пунктів регіону пошкоджено дев'ятиповерховий будинок: зруйновані балкони на кількох поверхах, вибиті вікна, а в одному з під’їздів сталося обвалення перекриття сходової клітини.

На місці працюють рятувальні служби, які обстежують будівлю та займаються демонтажем небезпечних конструкцій. Будинок заселений частково, інформації про постраждалих наразі немає.

Крім того, в іншому районі через падіння уламків збитої повітряної цілі сталося займання на території виробничого підприємства. Пожежу, що охопила площу близько 600 квадратних метрів, вдалося ліквідувати.

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