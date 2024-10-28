Ночная атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях и разрушениях

В Киевской области в результате ночной атаки вражеских беспилотников повреждения получил один частный дом, также горела трава. Обошлось без пострадавших, сообщил в понедельник председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью БпЛА. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден один частный дом. В нем выбиты окна. Также произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.

Все оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки, указал Кравченко.

Дополнение

В Харьковской области российские войска ночью атаковали Чугуев и повторно ударили по Харькову, в результате чего пострадали 15 гражданских лиц, в том числе пятеро детей.