Армія рф вночі вдарила по Чугуєву: серед постраждалих четверо дітей
Київ • УНН
Російські війська атакували Чугуїв та Харків, внаслідок чого постраждали 15 цивільних, серед них п'ятеро дітей. В Чугуєві використали РСЗВ "Торнадо-С", а в Харкові авіаційною бомбою пошкоджено житловий будинок.
У Харківській області російські війська вночі атакували Чугуїв та повторно ударили по Харкову, внаслідок чого постраждали 15 цивільних громадян, в тому числі п’ятеро дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП в області.
Деталі
За даними поліції, близько 3:17 збройні сили рф завдали ударів з РСЗВ "Торнадо-С" по Чугуєву. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в приватному будинку. По медичну допомогу звернулися двоє цивільних людей. У них гостра реакція на стрес.
Також меддопомоги, як повідомляється, потребувала родина в іншому домоволодінні. У чоловіка уламкові поранення нижньої кінцівки склом, у жінки та чотирьох дітей —гостра реакція на стрес.
Крім того, вночі близько другої години армія рф завдала повторного удару по Харкову. Ворожий КАБ влучив у дев’ятий поверх житлового будинку. Внаслідок авіаційного удару постраждали семеро людей, серед них 16-річна дівчинка.До лікарні доставили чоловіка з уламковими пораненнями.
Пошкоджене перекриття між 8 та 9 поверхом, частково зруйновані три квартири на дев’ятому поверсі, скління вікон та балкони в будинку.