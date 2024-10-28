Армия рф ночью ударила по Чугуеву: среди пострадавших четверо детей
Киев • УНН
Российские войска атаковали Чугуев и Харьков, в результате чего пострадали 15 гражданских, среди них пятеро детей. В Чугуеве использовали РСЗО «Торнадо-С», а в Харькове авиационной бомбой поврежден жилой дом.
В Харьковской области российские войска ночью атаковали Чугуев и повторно ударили по Харькову, в результате чего пострадали 15 гражданских лиц, в том числе пятеро детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в области.
Детали
По данным полиции, около 3:17 вооруженные силы рф нанесли удары из РСЗО «Торнадо-С» по Чугуеву. В результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме. За медицинской помощью обратились двое гражданских людей. У них острая реакция на стресс.
Также в медпомощи, как сообщается, нуждалась семья в другом домовладении. У мужчины осколочные ранения нижней конечности стеклом, у женщины и четырех детей -острая реакция на стресс.
Кроме того, ночью около двух часов армия рф нанесла повторный удар по Харькову. Вражеский КАБ попал в девятый этаж жилого дома. В результате авиационного удара пострадали семь человек, среди них 16-летняя девочка, в больницу доставили мужчину с осколочными ранениями.
Повреждено перекрытие между 8 и 9 этажом, частично разрушены три квартиры на девятом этаже, остекление окон и балконы в доме.