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Нічна атака дронів на Київщину: що відомо про наслідки та руйнування

Київ • УНН

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Внаслідок атаки російських дронів на Київську область пошкоджено приватний будинок та сталося загоряння трави, постраждалих немає.

Нічна атака дронів на Київщину: що відомо про наслідки та руйнування

У Київській області внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників пошкоджень зазнав один  приватний будинок, також горіла трава. Обійшлось без постраждалих, повідомив у понеділок голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Вночі ворог вкотре атакував Київщину за допомогою БпЛА. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає

- написав Кравченко у Facebook.

За його словами, в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено один  приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.

Всі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки атаки, вказав Кравченко.

Доповнення

У Харківській області російські війська вночі атакували Чугуїв та повторно ударили по Харкову, внаслідок чого постраждали 15 цивільних громадян, в тому числі п’ятеро дітей. 

Тетяна Краєвська

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