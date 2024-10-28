Нічна атака дронів на Київщину: що відомо про наслідки та руйнування
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських дронів на Київську область пошкоджено приватний будинок та сталося загоряння трави, постраждалих немає.
У Київській області внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників пошкоджень зазнав один приватний будинок, також горіла трава. Обійшлось без постраждалих, повідомив у понеділок голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Вночі ворог вкотре атакував Київщину за допомогою БпЛА. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає
За його словами, в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено один приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.
Всі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки атаки, вказав Кравченко.
Доповнення
У Харківській області російські війська вночі атакували Чугуїв та повторно ударили по Харкову, внаслідок чого постраждали 15 цивільних громадян, в тому числі п’ятеро дітей.