Ночная атака дронами: в Одесской области есть погибший и раненые

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
  •  136728 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
  •  134870 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  260708 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
  •  121109 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  121682 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  137110 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  131579 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

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"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  196741 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

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В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  364655 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  256051 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  198282 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

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Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  185615 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

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Новости по теме

Ночная атака дронами: в Одесской области есть погибший и раненые

Ночью враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

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Ночная атака дронами: в Одесской области есть погибший и раненые

Днепропетровская область: ночью сбито 13 дронов, враг обстрелял Никопольщину

13 беспилотников сбиты в Днепропетровской области; Никопольщина подверглась артиллерийскому обстрелу, жертв нет.

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Днепропетровская область: ночью сбито 13 дронов, враг обстрелял Никопольщину

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 355 тысяч

С февраля 2022 года российские войска потеряли в Украине примерно 355 750 военнослужащих и 5 913 танков.

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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 355 тысяч

Мы все спланировали: Умеров о том, как планируют привлечь средства для экипировки 500 тысяч новых мобилизованных

Министр обороны Украины Умеров уверяет, что финансирование для оснащения 500 000 новых мобилизованных солдат запланировано, а детали не разглашаются.

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Мы все спланировали: Умеров о том, как планируют привлечь средства для экипировки 500 тысяч новых мобилизованных

За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"

Украинские Воздушные силы сообщили, что 27 декабря сбили 32 из 46 вражеских беспилотников; некоторые беспилотники упали без последствий.

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За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"

Враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Украинские войска отбили многочисленные вражеские атаки, при этом противник нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов. За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника.

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Враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Способность рф по высадке десанта упала вдвое: Неижпапа об уничтожении "Новочеркасска" и других десантных кораблей

Военно-морские силы Украины сообщают о сокращении вдвое десантных возможностей черноморского флота россии.

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Способность рф по высадке десанта упала вдвое: Неижпапа об уничтожении "Новочеркасска" и других десантных кораблей

В рф выросло производство ракетного вооружения - разведка

россия увеличила производство ракет, но пытается восстановить запасы, существовавшие до вторжения.

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В рф выросло производство ракетного вооружения - разведка

"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о сильном ветре

В Украине ожидается желтый уровень опасности - порывы ветра до 20 м/с. По всей территории, кроме южных областей, ожидается небольшой дождь.

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"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о сильном ветре

27 декабря: Годовщина создания Департамента контрразведки СБУ, День вырезания снежинок

Департамент контрразведки СБУ, который играет важную роль в борьбе с российскими агентами и предателями Украины, отмечает 27 декабря свою годовщину. С начала российского вторжения СБУ разоблачила более 2 тысяч предателей.

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27 декабря: Годовщина создания Департамента контрразведки СБУ, День вырезания снежинок