Ночная атака дронами: в Одесской области есть погибший и раненые

Российские войска ночью атаковали юг Украины "шахедами". В Одесской области ночью сбили 12 вражеских ударных дронов. Обломки сбитых беспилотников упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Был пожар. Один человек погиб, есть раненые, в том числе подросток. Об этом сообщили в среду в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

В Одесской области враг сосредоточился на атаке областного центра. Силы противовоздушной обороны отработали все вражеские цели. Обломки сбитых БпЛА упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Детали

Как сообщается, ночью враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". 2 волны атак с интервалом в 15 минут составили 7 часов напряженной боевой работы. Силами противовоздушной обороны уничтожено 17 дронов-камикадзе: 12 в Одесской области, 3 в Николаевской области, 2 в Винницкой области.

Кроме атаки на Одесскую область, как сообщается, сосредоточенно враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома.

Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в Силах обороны Юга.

За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"