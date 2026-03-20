Ночная атака БПЛА на Харьков: повреждено учебное заведение, в здании выбиты окна

Киев • УНН

 • 378 просмотра

российский дрон попал в землю на территории учебного заведения в Шевченковском районе Харькова. В здании выбиты окна, информация о пострадавших не поступала.

Враг поздно вечером в четверг, 19 марта, ударил боевым дроном по Шевченковскому району Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, попадание произошло возле учебного заведения в Шевченковском районе - в здании выбиты окна.

Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование места прилета продолжается

- написал Терехов.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, в Шевченковском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БпЛА.

Информация о пострадавших пока не поступала. Угроза с воздуха сохраняется. Будьте осторожны!

- призвал Синегубов.

Впоследствии он уточнил, что "прилет" вражеского БпЛА произошел в землю на территории одного из учебных заведений в Шевченковском районе.

"Повреждено остекление окон. На месте вражеского удара работают подразделения ГСЧС", - добавил начальник Харьковской ОВА.

Напомним

Накануне вражеский FPV-дрон взорвался возле автомобиля скорой помощи в селе Грушевка. Парамедик и водитель получили акубаротравмы, служебное авто повреждено.

