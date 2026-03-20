Нічна атака БпЛА на Харків: пошкоджено навчальний заклад, у будівлі вибито вікна

Ворог пізно ввечері у четвер, 19 березня, ударив бойовим дроном по Шевченківському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, влучання сталося біля навчального закладу у Шевченківському районі - у будівлі вибиті вікна.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Обстеження місця прильоту триває - написав Терехов.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, за попередньою інформацією, у Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Загроза з повітря зберігається. Будьте обережні! - закликав Синєгубов.

Згодом він уточнив, що "прильот" ворожого БпЛА стався в землю на території одного з навчальних закладів у Шевченківському районі.

"Пошкоджено скління вікон. На місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС", - додав начальник Харківської ОВА.

