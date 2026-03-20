Нічна атака БпЛА на Харків: пошкоджено навчальний заклад, у будівлі вибито вікна
Київ • УНН
російський дрон влучив у землю на території навчального закладу в Шевченківському районі Харкова. У будівлі вибито вікна, інформація про постраждалих не надходила.
Ворог пізно ввечері у четвер, 19 березня, ударив бойовим дроном по Шевченківському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, влучання сталося біля навчального закладу у Шевченківському районі - у будівлі вибиті вікна.
Інформація про постраждалих наразі не надходила. Обстеження місця прильоту триває
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, за попередньою інформацією, у Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА.
Інформація про постраждалих наразі не надходила. Загроза з повітря зберігається. Будьте обережні!
Згодом він уточнив, що "прильот" ворожого БпЛА стався в землю на території одного з навчальних закладів у Шевченківському районі.
"Пошкоджено скління вікон. На місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС", - додав начальник Харківської ОВА.
Нагадаємо
Напередодні ворожий FPV-дрон вибухнув біля автомобіля екстреної допомоги в селі Грушівка. Парамедикиня та водій отримали акубаротравми, службове авто пошкоджено.
