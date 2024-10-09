Нобелевскую премию по химии присудили за исследование белков
Киев • УНН
Нобелевская премия по химии 2024 присуждена за вычислительный дизайн и предсказание структуры белков. Лауреаты - Дэвид Бейкер, Демис Гасабис и Джон Джампер за их революционные достижения в этой области.
Нобелевская премия по химии - 2024 присуждена за вычислительный дизайн и предсказание структуры белков. Лауреаты - Дэвид Бейкер, Демис Хасабис и Джон Джампер, сообщили в Нобелевском комитете в среду, пишет УНН.
Детали
"Королевская шведская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по химии 2024 года: одну половину - Дэвиду Бейкеру "за вычислительный дизайн белка", а другую половину - совместно Демису Хасабису и Джону М. Джамперу "за предсказание структуры белка", - говорится в сообщении.
Лауреаты Нобелевской премии 2024 года Демис Хасабис и Джон Джампер, как указано, использовали свою модель искусственного интеллекта AlphaFold2 для расчета структуры всех человеческих белков. Они также предсказывали структуру практически всех 200 миллионов белков, которые исследователи обнаружили при картировании организмов Земли.
Google DeepMind также сделала код AlphaFold2 общедоступным, и любой желающий может получить доступ к нему. Модель искусственного интеллекта стала золотой жилой для исследователей. К октябрю 2024 года AlphaFold2 использовали более двух миллионов человек из 190 стран.
Нынешний лауреат премии по химии Дэвид Бейкер, как сообщается, создал первый белок, который полностью отличался от всех известных существующих белков.
Белок Top7 стал неожиданностью для исследователей, работающих над дизайном белков. Те, кто раньше создавал новые белки, могли только имитировать существующие структуры. Уникальная структура Top7 не существовала в природе. Кроме того, с его 93 аминокислотами белок был больше, чем что-либо ранее произведенное с использованием дизайна de novo.
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