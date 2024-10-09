Нобелівську премію з хімії присудили за дослідження білків

Нобелівську премію з хімії 2024 присуджено за обчислювальний дизайн та передбачення структури білків. Лауреати - Девід Бейкер, Деміс Гасабіс та Джон Джампер, повідомили у Нобелівському комітеті у середу, пише УНН.

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"Королівська шведська академія наук ухвалила рішення присудити Нобелівську премію з хімії 2024 року: одну половину – Девіду Бейкеру "за обчислювальний дизайн білка", а іншу половину – спільно Демісу Гасабісу та Джону М. Джамперу "за передбачення структури білка", - ідеться у повідомленні.

Лауреати Нобелівської премії 2024 Деміс Гасабіс і Джон Джампер, як вказано, використали свою модель штучного інтелекту AlphaFold2 для розрахунку структури всіх людських білків. Вони також пророкували структуру практично всіх 200 мільйонів білків, які дослідники виявили при картуванні організмів Землі.

Google DeepMind також зробила код AlphaFold2 загальнодоступним, і будь-хто може отримати доступ до нього. Модель штучного інтелекту стала золотою жилою для дослідників. До жовтня 2024 року AlphaFold2 використали понад два мільйони людей зі 190 країн.

Цьогорічний лауреат премії з хімії Девід Бейкер, як повідомляється, створив перший білок, який повністю відрізнявся від усіх відомих існуючих білків.

Білок Top7 став несподіванкою для дослідників, які працюють над дизайном білків. Ті, хто раніше створював нові білки, могли лише імітувати існуючі структури. Унікальна структура Top7 не існувала у природі. Окрім того, з його 93 амінокислотами білок був більшим, ніж будь-що раніше вироблене з використанням дизайну de novo.

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