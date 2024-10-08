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Нобелівську премію з фізики отримали вчені Гопфілд та Гінтон за винаходи в галузі машинного навчання нейромереж

Нобелівську премію з фізики отримали вчені Гопфілд та Гінтон за винаходи в галузі машинного навчання нейромереж

Київ • УНН

 • 9336 перегляди

Джон Гопфілд та Джеффрі Гінтон стали лауреатами Нобелівської премії з фізики 2024 року. Вчені отримали нагороду за відкриття, що уможливлюють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж.

Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізики 2024 року стали американський науковець Джон Гопфілд та канадський дослідник Джеффрі Гінтон. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Нобелівського комітету.

Деталі

Вчені отримали винагороду за відкриття і винаходи, що забезпечили можливість машинного навчання нейромереж.

Шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з фізики2024 року Джону Хопфілду та Джеффрі Е. Хінтону "за фундаментальні відкриття та винаходи, які уможливлюють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж"

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Загалом із 1901 року Нобелівську премію з фізики вручали 117 разів, її лауреатами стали 224 людини. Розмір премії становить 11 млн шведських крон (близько 825 тисяч євро).

Нагадаємо

Віктор Емброс та Гері Рувкун отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини 2024 року. Нагороду присуджено за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційному регулюванні генів.

Зеленського номінували на Нобелівську премію миру 04.10.24, 12:16 • 116275 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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