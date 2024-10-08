Нобелевскую премию по физике получили ученые Хопфилд и Гинтон за изобретения в области машинного обучения нейросетей
Киев • УНН
Джон Хопфилд и Джеффри Гинтон стали лауреатами Нобелевской премии по физике 2024 года. Ученые получили награду за открытия, которые делают возможным машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей.
Лауреатами Нобелевской премии в области физики 2024 года стали американский ученый Джон Хопфилд и канадский исследователь Джеффри Гинтон. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Нобелевского комитета.
Детали
Ученые получили вознаграждение за открытия и изобретения, обеспечившие возможность машинного обучения нейросетей.
Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по физике2024 года Джону Хопфилду и Джеффри Э. Хинтону "за фундаментальные открытия и изобретения, которые делают возможным машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей"
Добавим
Всего с 1901 года Нобелевскую премию по физике вручали 117 раз, ее лауреатами стали 224 человека. Размер премии составляет 11 млн шведских крон (около 825 тысяч евро).
Напомним
Виктор Эмброс и Гэри Рувкун получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2024 года. Награда присуждена за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционном регулировании генов.
Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира4 октября 2024, 09:16 • 115370 просмотров