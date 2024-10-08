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Нобелевскую премию по физике получили ученые Хопфилд и Гинтон за изобретения в области машинного обучения нейросетей

Нобелевскую премию по физике получили ученые Хопфилд и Гинтон за изобретения в области машинного обучения нейросетей

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:23  •  4085 просмотра

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Джон Хопфилд и Джеффри Гинтон стали лауреатами Нобелевской премии по физике 2024 года. Ученые получили награду за открытия, которые делают возможным машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей.

Лауреатами Нобелевской премии в области физики 2024 года стали американский ученый Джон Хопфилд и канадский исследователь Джеффри Гинтон. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Нобелевского комитета.

Детали

Ученые получили вознаграждение за открытия и изобретения, обеспечившие возможность машинного обучения нейросетей.

Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по физике2024 года Джону Хопфилду и Джеффри Э. Хинтону "за фундаментальные открытия и изобретения, которые делают возможным машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей"

- говорится в сообщении.

Добавим

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по физике вручали 117 раз, ее лауреатами стали 224 человека. Размер премии составляет 11 млн шведских крон (около 825 тысяч евро).

Напомним

Виктор Эмброс и Гэри Рувкун получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2024 года. Награда присуждена за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционном регулировании генов.

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира4 октября 2024, 09:16 • 115370 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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