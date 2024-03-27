Нобелевские лауреаты призвали мировых лидеров отказаться от иллюзий относительно путина и увеличить помощь Украине

40 нобелевских лауреатов из разных стран и сфер 27 марта в открытом письме обратились к ученым и лидерам государств всего мира, призвав "избавиться от иллюзий" относительно Владимира путина и увеличить помощь Украине. Сейчас это письмо поддержали подписями 195 ученых. Пишет УНН со ссылкой на издание t-invariant

Война в Украине и убийство Алексея Навального волнуют не только Россию и Украину. Режим путина показал, что он представляет явную и непосредственную угрозу для человечества. С момента прихода к власти в 2000 году путин систематически демонтировал постсоветские демократические институты и разжигал конфликты в странах бывшего СССР. Полномасштабная агрессия против Украины и убийство Алексея Навального иллюстрируют эскалацию угрозы на новый уровень, поскольку режим Путина больше не признает никаких ограничений по нарушению прав человека и международных норм. - говорится в обращении ученых.

Детали

Мировое сообщество ученых настаивает на том, что человечество может избежать самоуничтожения, только придерживаясь принципов демократии и соблюдая международные законы о правах человека. Однако, путинский режим цинично попирает эти принципы. Ученые утверждают, что российский диктатор путин превратил страну в сильно милитаризованную полицейскую державу, вооруженную крупнейшим ядерным арсеналом, что сейчас представляет угрозу существованию всего мира. Ученые также отметили, что об этих опасностях предупреждал Навальный и другие российские оппозиционеры, повторяя наследие своего великого предшественника и лауреата Нобелевской премии мира 1975 года, академика Андрея Сахарова.

Мы, ученые со всего мира, призываем мировых лидеров решительно выступать за мир, прогресс и права человека. Как члены международного академического сообщества, мы глубоко обеспокоены тем, что научный прогресс находится под угрозой, когда диктаторы подрывают интеллектуальную свободу, особенно во время, когда глобальное сотрудничество является более важным, чем когда-либо, в тени всемирных пандемий, изменения климата и экзистенциальной жизни. угроза оружия массового уничтожения. мы призываем мировых лидеров и всех людей доброй воли избавиться от любых иллюзий относительно господина Путина и его преступного режима. История учит нас, что успокоить агрессора означает поощрить дальнейшие преступления против человечества. Никакие временные преимущества не могут этого оправдать. Мы настроены не повторить Мюнхен-1938!" - заявили ученые.

Среди требований научного сообщества к мировым лидерам следующее:

Резко увеличить помощь Украине. Украина должна выиграть, а не просто "не проиграть". Вовремя оказанная помощь уменьшит человеческие потери и поможет изгнать агрессора с украинской земли. Проигрыш путина в акте военной агрессии будет рассматриваться как моральная победа для миллионов россиян, которая подбодрит их надежды на демократическое будущее и мобилизует их антивоенное движение.

Защищать права человека и поддерживать демократическую оппозицию в россии. Мировое сообщество должно объединиться, чтобы защитить политических заключенных, которые сейчас подвергаются пыткам в России. Жизни лидеров оппозиции Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина, Лилии Чанышевой и многих других оказались под угрозой.

Усилить поддержку российских граждан, которые сталкиваются с риском репрессий из-за своих демократических и антивоенных политических убеждений и нуждаются в убежище.

Поддержать российские демократические антипутинские организации, что включает поддержку независимых российских СМИ, роль которых в смене режима является критически важной.

Делегитимизировать незаконную власть путина в россии. Несмотря на свою пропаганду, режим Путина отчаянно ищет признания со стороны мирового сообщества. Отказ признать переизбрание Путина мировыми лидерами пошлет мощный сигнал о том, что мир больше не может считать его "партнером".

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Ученые убеждены, что благодаря коллективным действиям мы можем внести вклад в установление мира в Европе и предотвращения глобальной катастрофы. Эту петицию подписали:

1. Светлана Алексиевич , лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года

2. Харви Дж. Альтер , лауреат Нобелевской премии 2020 года по физиологии и медицине

3. Франсуаза Барре-Синусси , лауреат Нобелевской премии 2008 года по физиологии и медицине

4. Томас Р. Чех , лауреат Нобелевской премии по химии 1989 года

5. Элиас Джеймс Кори , лауреат Нобелевской премии по химии 1990 года

6. Ширин Эбади , лауреат Нобелевской премии мира 2003 года

7. Шелдон Ли Глэшоу , лауреат Нобелевской премии по физике 1979 года

8. Кэрол В. Грейдер , лауреат Нобелевской премии 2009 года по физиологии и медицине

9. Роальд Гоффманн , лауреат Нобелевской премии по химии 1981 года

10. Луи Дж. Игнарро , лауреат Нобелевской премии 1998 года по физиологии и медицине

11. Эльфрида Елинек , лауреат Нобелевской премии по литературе 2004 года

12. Такааки Кадзита , лауреат Нобелевской премии по физике 2015 года

13. Роджер Корнберг , Нобелевский лауреат 2006 года по химии

14. Ференц Крауш , лауреат Нобелевской премии по физике 2023 года

15. Брайан К. Кобилка , лауреат Нобелевской премии по химии 2012 года

16. Родерик МакКиннон , лауреат Нобелевской премии по химии 2003 года

17. Барри Дж. Маршалл , Нобелевский лауреат 2005 года по физиологии и медицине

18. Джон С. Мазер , лауреат Нобелевской премии по физике 2006 года

19. Мишель Майор , лауреат Нобелевской премии по физике 2019 года

20. Мэй-Бритт Мозер , лауреат Нобелевской премии 2014 года по физиологии и медицине

21. Эдвард Ингьяльд Мозер , Нобелевский лауреат 2014 года по физиологии и медицине

22. Герта Мюллер , лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года

23. Пол Нерс , Нобелевский лауреат 2001 года по физиологии и медицине

24. Джеймс Пиблз , лауреат Нобелевской премии по физике 2019 года

25. Уильям Д. Филлипс , лауреат Нобелевской премии по физике 1997 года

26. Х. Дэвид Политцер , Нобелевский лауреат 2004 года по физике

27. Чарльз М. Райс , лауреат Нобелевской премии 2020 года по физиологии и медицине

28. Сэр Ричард Дж. Робертс , лауреат Нобелевской премии 1993 года по физиологии и медицине

29. Берт Сакманн , Нобелевский лауреат 1991 года по физиологии и медицине

30. Рэнди В. Шекман , лауреат Нобелевской премии 2013 года по физиологии и медицине

31. Грегг Л. Семенза , Нобелевский лауреат 2019 года по физиологии и медицине

32. Вернон Смит , лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года

33. Воле Шоинка , лауреат Нобелевской премии по литературе 1986 года

34. Герардус 'т Хоофт , лауреат Нобелевской премии по физике 1999 года

35. Джек В. Шостак , Нобелевский лауреат 2009 года по физиологии и медицине

36. Дрю Вайсман , Нобелевский лауреат 2023 года по физиологии и медицине

37. Эрик Ф. Вишаус , Нобелевский лауреат 1995 года по физиологии и медицине

38. Джоди Уильямс , лауреат Нобелевской премии мира 1997 года

39. Александра Матвийчук , руководитель Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года

40. International Memorial Association (Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" - ред.), лауреат Нобелевской премии мира 2022 года

Кроме выше перечисленных лауреатов, эту петицию подписали еще 195 ученых.