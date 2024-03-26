Макрон едет в Бразилию продвигать свою позицию по войне рф против Украины - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник начинает трехдневную поездку в Бразилию в рамках своей непростой стратегии построения мостов между развитыми странами и так называемым Глобальным Югом. Также он хочет убедить бразильского президента Луиса Инасио Лулу да Силву занять определенную позицию относительно войны, которую начала россия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

"Главным в его повестке дня будет попытка убедить бразильского президента Луиса Инасио Лулу да Силву занять определенную позицию относительно войны. До сих пор Лула пытался позиционировать свою страну как нейтральное государство, которое может поддерживать связи как с россией, так и с Украиной. Макрон стал одним из самых сильных голосов конфликта, предупреждая западных союзников, что президент россии владимир путин представляет угрозу существованию Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лула, со своей стороны, хочет, чтобы Макрон прекратил свою оппозицию по соглашению о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур, которое находится в подвешенном состоянии после достижения политического соглашения в 2019 году.

Французский лидер делает ставку на то, что его разногласия с Лулой относительно вторжения россии в Украину могут быть уменьшены, добавили официальные лица, хотя Бразилия считает, что обе стороны разделяют вину за войну.

"Лула неоднократно отказывался вооружать Украину, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу решения путем переговоров. Позиция Бразилии в значительной степени резонирует на Глобальном Юге, относящемся к странам с развивающейся экономикой", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В апреле 2023 года президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в субботу вновь призвал к переговорному урегулированию войны между Киевом и Москвой.