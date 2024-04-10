НМТ-2024: последний день регистрации 11 апреля

В Украине завершается основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ), 11 апреля - последний день для этого, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования в среду, пишет УНН.

Детали

"11 апреля - последний день регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте. Поэтому советуем потенциальным абитуриентам не медлить", - указали в УЦОКО.

В центре отметили, что устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования нужно будет как можно быстрее, но не позднее 15 апреля.

"Если абитуриент / абитуриентка не устранит недостатков, на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования, ему / ей будет отказано в регистрации для участия в НМТ", - отметили в УЦОКО.

Так же до 15 апреля в персональном кабинете абитуриент / абитуриентка, как сообщается, сможет изменить учебный предмет дополнительного блока, по которому он / она желает пройти тестирование, или населенный пункт в Украине или за рубежом, где будет находиться в дни проведения НМТ, или указать на необходимость в прохождении НМТ во время дополнительной сессии.

На сайте УЦОКО в рубрике "Процедура регистрации" подробно описано, как зарегистрироваться, какие документы нужно подготовить и требования к их загрузке, как проверить состояние обработки регистрационных документов, как внести изменения в регистрационные данные, что делать, если отказано в регистрации, и т.д.

Абитуриенты могут зарегистрироваться на НМТ через "Дія": как это сделать