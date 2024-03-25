Абитуриенты могут зарегистрироваться на НМТ через "Дія": как это сделать

Поступающие в высшие учебные заведения могут зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест (НМТ) через приложение "Дія", сообщили в Украинском центре оценивания качества образования в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Желающие зарегистрироваться для участия в УМТ при создании персонального кабинета могут воспользоваться мобильным приложением "Дія". Для этого достаточно иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії", - сообщили в УЦОКО в соцсетях.

Отмечается, что регистрация с использованием приложения "Дія" ускорит процесс прохождения этого шага.

Участнику, как указано, достаточно через "Дія" отправить копию цифрового паспорта - персональные данные, необходимые для регистрации, будут загружены в сервис регистрации автоматически. Кроме того, не нужно будет дополнительно загружать копии паспорта и карточки налогоплательщика вручную, указали в УЦОКО.

Как это сделать?

Зайдя на страницу специального сервиса "Регистрация для участия в НМТ" нажмите на кнопку "Начать регистрацию", затем выберите опцию "Создать с помощью "Дія", далее нажмите на QR-код или отсканируйте его камерой смартфона, на котором установлена "Дія" и подтвердите отправку копии паспорта через "Дія.Підпис".

Далее в сервисе регистрации остается заполнить короткую стандартную форму. После этого обязательно надо нажать соответствующую кнопку в сервисе, чтобы ваши данные пошли на обработку в региональный центр оценивания качества образования, рассказали в УЦОКО.

Дополнение

14 марта началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Продлится она до 11 апреля включительно.

Тестирование будет проходить во время основных и дополнительных сессий:

основные: 14 мая - 25 июня;

дополнительные: 11-19 июля

Информация о результатах основных сессий НМТ по шкале 100-200 баллов будет размещена в персональных кабинетах участников до 2 июля, дополнительных сессий - до 26 июля.

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