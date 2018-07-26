НКЦБФР представила концепцию регулирования операций с криптовалютами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. НКЦБФР на заседании Совета по финансовой стабильности представила концепцию государственного регулирования операций с криптовалютами, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
"В ходе заседания Совета глава НКЦБФР Тимур Хромаев презентовал концепцию государственного регулирования операций с криптовалютами в Украине", - сказано в сообщении.
Концепция определяет правовой статус криптовалют и токенов как вида финансовых инструментов. Регулятором рынка криптовалют определяется НКЦБФР. Документом определено также роль и функции других государственных органов (НБУ, Министерство финансов, (ГФС), Госфинмон) в регулировании обращения таких инструментов, вопросы лицензирования участников операций, раскрытие информации и тому подобное.
Совет по финансовой стабильности в целом поддержал предложенную концепцию.
Напомним, Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект № 8331 относительно усовершенствования функционирования финансового сектора.