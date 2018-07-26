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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33749 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 122286 просмотра

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8 марта, 10:25 • 129934 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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НКЦБФР представила концепцию регулирования операций с криптовалютами

НКЦБФР представила концепцию регулирования операций с криптовалютами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. НКЦБФР на заседании Совета по финансовой стабильности представила концепцию государственного регулирования операций с криптовалютами, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

"В ходе заседания Совета глава НКЦБФР Тимур Хромаев презентовал концепцию государственного регулирования операций с криптовалютами в Украине", - сказано в сообщении.

Концепция определяет правовой статус криптовалют и токенов как вида финансовых инструментов. Регулятором рынка криптовалют определяется НКЦБФР. Документом определено также роль и функции других государственных органов (НБУ, Министерство финансов, (ГФС), Госфинмон) в регулировании обращения таких инструментов, вопросы лицензирования участников операций, раскрытие информации и тому подобное.

Совет по финансовой стабильности в целом поддержал предложенную концепцию.

Напомним, Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект № 8331 относительно усовершенствования функционирования финансового сектора.

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