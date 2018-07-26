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НКЦПФР презентувала концепцію регулювання операцій з криптовалютами

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. НКЦПФР на засіданні Ради з фінансової стабільності презентувала концепцію державного регулювання операцій з криптовалютами, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

НКЦПФР презентувала концепцію регулювання операцій з криптовалютами

“В ході засідання Ради голова НКЦПФР Тимур Хромаєв презентував концепцію державного регулювання операцій з криптовалютами в Україні”, — сказано у повідомленні.

Концепція окреслює правовий статус криптовалют та токенів як виду фінансових інструментів. Регулятором ринку криптовалют визначається НКЦПФР. Документом визначено також роль та функції інших державних органів (НБУ, Міністерство фінансів (ДФС), Держфінмон) у регулюванні обігу таких інструментів, питання ліцензування учасників операцій, розкриття інформації, тощо.

Рада з фінансової стабільності в цілому підтримала запропоновану концепцію.

Нагадаємо, Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендував парламенту ухвалити законопроект № 8331 щодо удосконалення функціонування фінансового сектору.

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