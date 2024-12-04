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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НКРЭКУ начинает пересмотр предельных цен на электроэнергию: что изменится?

НКРЭКУ начинает пересмотр предельных цен на электроэнергию: что изменится?

Киев  •  УНН

 • 292 просмотра

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НКРЭКУ запустила процедуру пересмотра «прайс-кепов» на электроэнергию для небытовых потребителей. Одна из причин - необходимость привлечения импортеров, которых сдерживают текущие ценовые ограничения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запустила процедуру пересмотра предельных цен ("прайс-кепов") на электроэнергию для небытовых потребителей. Соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании, передает УНН.

"Как мы и раньше говорили, мы начнем процедуру пересмотра предельных цен с целью оперативного реагирования", - сказал во время рассмотрения этого вопроса глава комиссии Юрий Власенко.

Одним из обоснований такого решения является необходимость привлечения на рынок импортеров, которые не заинтересованы в этом пока действуют ценовые ограничения.

В предложенном НКРЭКУ проекте решения предельные цены пока указаны на текущем уровне, но процедура, которую запустила Комиссия, вероятно, приведет к пересмотру "потолка" цен.

Напомним

В апреле НКРЭКУ уже планировала рассмотреть решение об отмене верхних ценовых ограничений на рынке электроэнергии, так называемых "прайс-кепов", на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке.

Но впоследствии от этого предложения отказались, зато регулятор повысил "прайс-кэпы" на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке с 1 июня. Тогда прайс-кэпы повысили в вечерние часы на 20%, а в отдельные часы ночью - более чем вдвое.

Прайс-кэпы, которые сейчас действуют, действуют в таких временных промежутках: с 00:00 до 07:00 - 5,6 тыс. грн/МВт*ч, с 07:00 до 11:00 - 6,9 тыс. грн/МВт*ч, с 17:00 до 23:00 - 9 тыс. грн/МВт*ч, с 23:00 до 24:00 - 6,9 тыс. грн/МВт*ч.

Минимальная предельная цена - 10,00 грн/МВт*ч;

Прайс-кэпы на балансировочном рынке, как указано в майском постановлении: с 00:00 до 07:00 - 6,6 тыс. грн/МВт*ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 8,25 тыс. грн/МВт*ч, с 17:00 до 23:00 - 10 тыс. грн/МВт*ч. Минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт*ч.

Изменение прайс-кепов не влияет на стоимость электроэнергии для населения, но может привести к росту стоимости для бизнеса. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика