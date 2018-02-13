НКРЭКУ оштрафовала дочку "Киевгаза" на четверть миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг оштрафовала на 255 тысяч гривен дочернюю компанию “Киевгаза” за нарушение лицензионных условий по поставке природного газа. Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ, передает УНН.
Так, комиссия приняла решение о наложении штрафа на “КиевГазЭнерджы” за нарушение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа, газа (метана) угольных месторождений по регулируемому тарифу.
В частности, у компании есть долги за второе полугодие 2015 года и 2016 год перед “Нафтогазом Украины”, “Укртрнасгазом”, “Киевгазом” и “Загрей Технологией” за полученные объемы природного газа и услуги по его транспортировке.
Кроме того, “КиевГазЭнерджы” не придерживалось требований о предоставлении финансовой отчетности лицензиатами НКРЭ за 2015 и 2016 годы.
Также дочка “Киевгаза” в августе, сентябре, ноябре 2015 года и января 2016 года не выполнила требование по созданию страхового запаса природного газа — он отсутствовал в ПХГ “Укртрансгаза”.
“КиевГазЭнерджы” нарушила порядок проведения расчетов за потребленный природный газ (за второе полугодие 2015 года и 2016) и осуществила ряд других нарушений.
“Учитывая указанное Департамент лицензионного контроля предложил принять постановление, которым на ”КиевГазЭнерджы “накладывается штраф в размере 255 тысяч грн”, — говорится в обосновании к проекту решения.
Кроме того, компанию обязали до 1 марта 2018 года предоставить НКРЭКУ финансовую отчетность за 2016 год, а до 1 июня 2018 года выполнить в полном объеме финансовые обязательства перед НАК “Нафтогаз Украины” и ООО “Загрей Технология” в соответствии с условиями заключенных договоров.
Напомним, НКРЭКУ оштрафовала ЧАО “Киевоблэнерго” на 255 тысяч гривен.