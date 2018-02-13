НКРЕКП оштрафувала дочку "Київгазу" на чверть мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала на 255 тисяч гривень дочірню компанію “Київгазу” за порушення ліцензійних умов з постачання природного газу. Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП, передає УНН.
Так, комісія ухвалила рішення про накладення штрафу на “КиївГазЕнерджи” за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.
Зокрема, компанія має борги за друге півріччя 2015 року та 2016 рік перед “Нафтогазом України”, “Укртрнасгазом”, “Київгазом” та “Загрей Технологією” за отримані обсяги природного газу та послуги з його транспортування.
Крім того, “КиївГазЕнерджи” не дотримувалось вимог про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ за 2015 та 2016 роки.
Також дочка “Київгазу” у серпні, вересні, листопаді 2015 року та січні 2016 року не виконала вимогу зі створення страхового запасу природного газу — він був відсутній у ПСГ “Укртрансгазу”.
“КиївГазЕнерджи” порушила порядок проведення розрахунків за спожитий природний газ (за друге півріччя 2015 року та 2016 рік) та здійснила низку інших порушень.
“З огляду на зазначене Департамент ліцензійного контролю запропонував прийняти постанову, якою на „КиївГазЕнерджи“ накладається штраф у розмірі 255 тисяч грн”, — йдеться в обґрунтуванні до проекту рішення.
Крім того, компанію зобов’язали до 1 березня 2018 року надати до НКРЕКП фінансову звітність за 2016 рік, а до 1 червня 2018 року виконати в повному обсязі фінансові зобов’язання перед НАК “Нафтогаз України” та ТОВ “Загрей Технологія” відповідно до умов укладених договорів.
Нагадаємо, НКРЕКП оштрафувала ПрАт “Київобленерго” на 255 тисяч гривень.