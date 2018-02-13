НКРЕКП оштрафувала дочку "Київгазу" на чверть мільйона гривень

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала на 255 тисяч гривень дочірню компанію “Київгазу” за порушення ліцензійних умов з постачання природного газу. Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП, передає УНН.