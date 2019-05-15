НКРЭ поддержало создание рынка электроэнергии – СМИ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 51138 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 76934 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 93190 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100916 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124537 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112052 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138088 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144700 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130166 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130219 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 94698 просмотра
Актуальное
НКРЭ поддержало создание рынка электроэнергии – СМИ

НКРЭ поддержало создание рынка электроэнергии – СМИ

Киев  •  УНН

 • 4609 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Член Нацкомиссии по регулированию электроэнергии Дмитрий Коваленко сегодня на заседание комитета Верховной рады по ТЭК заяви о готовности запустить новую модель рынка уже с 1 Коваленко уверен, что рост тарифов для населения при этом будет нулевой, а для промышленности максимум до 10%. Об этом сообщает программа Перша шпальта которая выходит на канале UA Перший, передает УНН.

НКРЭ и раньше поддерживало введение рынка электроэнергии. В “Энергоатоме” заявили, что категорически против переноса сроков открытия рынка. О необходимости запускать рынок с 1 июля говорил и глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук. За ввод рынка с начала июля были в “Донбассэнерго” и “Энергорынок”. Государственные предприятия НЭК “Укрэнерго” и “Энергорынок” уже приступили к тестовым покупкам и продажам в рамках подготовки к реализации закона.

Напомним, что 23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии.

Введение рынка электроэнергии поддержали в Американской торговой палате, глава представительства Еврокомиссии в Украине Хью Мингарелли, Европейская бизнес ассоциация.

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