НКРЭ поддержало создание рынка электроэнергии – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Член Нацкомиссии по регулированию электроэнергии Дмитрий Коваленко сегодня на заседание комитета Верховной рады по ТЭК заяви о готовности запустить новую модель рынка уже с 1 Коваленко уверен, что рост тарифов для населения при этом будет нулевой, а для промышленности максимум до 10%. Об этом сообщает программа Перша шпальта которая выходит на канале UA Перший, передает УНН.
НКРЭ и раньше поддерживало введение рынка электроэнергии. В “Энергоатоме” заявили, что категорически против переноса сроков открытия рынка. О необходимости запускать рынок с 1 июля говорил и глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук. За ввод рынка с начала июля были в “Донбассэнерго” и “Энергорынок”. Государственные предприятия НЭК “Укрэнерго” и “Энергорынок” уже приступили к тестовым покупкам и продажам в рамках подготовки к реализации закона.
Напомним, что 23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии.
Введение рынка электроэнергии поддержали в Американской торговой палате, глава представительства Еврокомиссии в Украине Хью Мингарелли, Европейская бизнес ассоциация.