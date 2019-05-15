НКРЕ підтримала створення ринку електроенергії - ЗМІ

КИЇВ. 15 травня. УНН. Член Нацкомісії з регулювання електроенергії Дмитро Коваленко сьогодні на засідання комітету Верховної ради з ПЕК заяви про готовність запустити нову модель ринку вже з 1 Коваленко впевнений, що зростання тарифів для населення при цьому буде нульовою, а для промисловості максимум до 10%. Про це повідомляє програма Перша Шпальта яка виходить на каналі UA Перший, передає УНН.