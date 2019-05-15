НКРЕ підтримала створення ринку електроенергії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Член Нацкомісії з регулювання електроенергії Дмитро Коваленко сьогодні на засідання комітету Верховної ради з ПЕК заяви про готовність запустити нову модель ринку вже з 1 Коваленко впевнений, що зростання тарифів для населення при цьому буде нульовою, а для промисловості максимум до 10%. Про це повідомляє програма Перша Шпальта яка виходить на каналі UA Перший, передає УНН.
НКРЕ і раніше підтримувало введення ринку електроенергії. В "Енергоатомі" заявили, що категорично проти перенесення термінів відкриття ринку. Про необхідність запускати ринок з 1 липня говорив і глава Укренерго Всеволод Ковальчук. За введення ринку з початку липня були в "Донбасенерго" і "Енергоринок". Державні підприємства НЕК "Укренерго" і "Енергоринок" вже приступили до тестових покупкам і продажу в рамках підготовки до реалізації закону.
Нагадаємо, що 23 квітня представники ЄС, ЄБРР, Європейського енергетичного співтовариства, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії.
Введення ринку електроенергії підтримали в Американській торговельній палаті, глава представництва Єврокомісії в Україні Хью Мінгареллі, Європейська бізнес асоціація.