Ряд школ Днепра эвакуировали из-за угрозы взрыва

"Сегодня, 27 ноября, в 10:30 часов утра пришло сообщение на пульт полиции о заминировании гимназии №3 (ул. Г. Королевой, 14-Б), 709 учеников и СОШ №121 (ул. Г. Королевой, 14-Г ), 870 учеников. Также пришло сообщение о заминировании также и в СОШ №17 (ул. Смоленская, 1), 500 учеников. Учеников и работников эвакуировали", - сообщили в департаменте.

Позже в горсовете указали, что "заминировали" и СОШ №29 (ул. Батумская, 64), где учится 600 учеников.

Сейчас работают следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи, спасатели, представители других ведомств.

Учеников начальной школы частично отпускают домой с родителями. Средние, старшие классы находятся за территорией учебного заведения.

Напомним, в июле в Днепре разоблачили несовершеннолетнего "минера".