Низку шкіл Дніпра евакуювали через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Дніпрі повідомили про замінування чотирьох шкіл, з установ евакуювали учнів і працівників. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
"Сьогодні, 27 листопада, о 10:30 годині ранку прийшло повідомлення на пульт поліції про замінування гімназіі №3 (вул. Г. Корольової, 14-Б), 709 учнів та СЗШ №121 (вул. Г. Корольової, 14-Г), 870 учнів. Також прийшло повідомлення про замінування також і в СЗШ №17 (вул. Смоленська, 1), 500 учнів. Учнів та працівників евакуйовано", - повідомили у департаменті.
Згодом у міськраді вказали, що "замінували" і СЗШ №29 (вул. Батумська, 64), де навчається 600 учнів.
Зараз працюють слідчо-оперативні групи, фахівці-вибухотехніки, кінологи, рятувальники, представники інших відомств.
Учнів початкової школи частково відпускають додому з батьками. Середні, старші класи перебувають за територією закладу освіти.
Нагадаємо, у липні у Дніпрі викрили неповнолітнього "мінувальника".