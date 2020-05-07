Низкорейтинговым теннисистам выделили средства во время пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Органы мирового тенниса выделили более 6 млн. долларов для создания Программы помощи игрокам, направленной на поддержку теннисистов, которые страдают от продолжающегося влияния пандемии COVID-19, информирует УНН со ссылкой на АТР.
Данная помощь была введена благодаря инициативе ATP, WTA, четырех турниров “Большого шлема” (Открытого чемпионата Австралии по теннису, “Ролан-Гаррос”, “Уимблдона”, Открытого чемпионата США) и ITF.
Программа помощи будет охватывать около 800 теннисистов, которые нуждаются в финансовой поддержке.
Отмечается, что создание Программы помощи теннисистам является положительной демонстрацией способности спорта объединяться во время кризиса.
Добавим также, профессиональный теннис в настоящее время приостановлен до 13 июля 2020 года.